В Аптекарском огороде открылась выставка клематисов

Москвичей пригласили насладиться волшебным ароматом цветов

В Аптекарском огороде сейчас можно увидеть короля Лиан - так знатоки называют клематисы, передает "ТВ Центр". Голубые, фиолетовые, белые, розовые, пурпурные и самых разных сортов! Все прекрасно чувствуют себя в Подмосковье, причём с начала лета и до середины осени.

Как вырастить клематисы, расскажут консультанты, причём совершенно бесплатно. Тем, у кого дачного участка нет, выставка тоже будет интересна: ведь каждый цветок можно рассмотреть, а ещё насладиться его волшебным ароматом.