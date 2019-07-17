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В Аптекарском огороде открылась выставка клематисов

15:43
  • среда
  • 17 июля 2019

Москвичей пригласили насладиться волшебным ароматом цветов

В Аптекарском огороде сейчас можно увидеть короля Лиан - так знатоки называют клематисы, передает "ТВ Центр". Голубые, фиолетовые, белые, розовые, пурпурные и самых разных сортов! Все прекрасно чувствуют себя в Подмосковье, причём с начала лета и до середины осени.

Как вырастить клематисы, расскажут консультанты, причём совершенно бесплатно. Тем, у кого дачного участка нет, выставка тоже будет интересна: ведь каждый цветок можно рассмотреть, а ещё насладиться его волшебным ароматом.

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