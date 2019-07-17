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Начальник колонии разозлился, узнав об игре Кокорина и Мамаева в футбол

16:04
  • среда
  • 17 июля 2019

Игроки-уголовники попали в штрафной изолятор

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии-4 УФСИН по Белгородской области, времени зря не теряют. Их засекли за их любимым занятием – игрой в футбол.
Кокорин и Мамаев воссоединились в камере СИЗО

В Сети появилось видео, как игроки, обритые наголо, гоняют по футбольному полю вместе с другими заключенными. Шуточный видеоролик с реальными кадрами игры Кокорина и Мамаева опубликовал Telegram-канал Mash.

Между тем начальник колонии Сергей Плясов был явно разозлен, когда узнал о появлении в Сети такого видео. Он отметил, что все вопросы нужно задавать в пресс-службу УФСИН, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Где они играют? Какие видеокадры?", - удивился он.

Плясов опроверг информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол. По его словам, сейчас футболисты сидят в штрафном изоляторе. Вместе с ними и брат Кокорина Кирилл. Почему они там оказались, он также не стал отвечать.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что ИК-4 - образцовая колония. Там есть спортивная площадка, футбольное поле и производство. При этом он подчеркнул, что четвертого фигуранта дела Александра Протасовицкого хотят этапировать в другую колонию - в Пермской области.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. В тот же день они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима. А Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

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