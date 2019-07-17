Ученые проникли в самое радиоактивное место на планете

Туристам там делать нечего

Ученые из Колумбийского университета в США установили, что уровень радиации на Маршалловых островах, где американцы с 1946 по 1960 годы испытывали ядерное оружие, до сих пор представляет угрозу для человека.

Как пишет Phys.org, исследователи взяли образцы почв с 11 островов на четырех атоллах. Некоторые пробы по уровню гамма-излучения сильно превышают норму. Так, на атолле Бикини годовая доза излучения приблизилась к 648 миллибэрам, тогда как норма составляет всего 100 миллибэр. Это даже больше, чем возле Чернобыльской АЭС и японской "Фукусимы".

Ученые также обнаружили чрезмерно высокое радиационное загрязнение в плодах деревьев на Маршалловых островах и в районе кратера, образовавшегося на Бикини в 1954 году при взрыве термоядерной бомбы мощностью 15 мегатонн.