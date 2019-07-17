Илон Маск показал устройство для чтения мыслей

Ученые намерены приступить к испытаниям на добровольцах

Стартап Neuralink, который был создан в 2017 году Илоном Маском, презентовал чип, который вживляют в мозг. Он помогает считывать большие объемы информации с человеческих нейронов.

При помощи устройства, человеческий разум можно будет подключать к компьютерам. Оно представляет из себя "нити", которые можно встроить в мозг.

Как отметили представители компании Neuralink, уже проведено примерно 20 операций на грызунах. Из них 87% прошли успешно, пишет "Газета.Ru". Теперь ученые намерены приступить к испытаниям на добровольцах.

Американский предприниматель считает, что датчик можно будет подключать к внешнему устройству. Оно будет установлено за ухом и оснащено батареей. Контролировать его можно будет при помощи приложения для iPhone.

Основная цель устройства, вживлять его парализованным людям. Так они смогут дистанционно управлять компьютерами и телефонами.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета