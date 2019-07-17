Рублю предрекли худший день. Стоит ли бежать за долларами?

Произойдет ли обвал российской валюты?

Даже с учетом постоянных валютных интервенций российская валюта подойдет к отметке 60 рублей за доллар, а, возможно, и сможет перешагнуть этот барьер. Об этом рассказал президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. Ранее стало известно, что 26 июля состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором регулятор может снизить ставку.

Эксперт призвал не бежать за долларами. "Не важно, какие данные озвучат США, потому что слишком многие факторы толкают рубль вверх: рост нефти, и небольшое потепление отношений между Россией и Евросоюзом, а также уход от жесткой риторики между нашей страной и Украиной, угроза санкций Турции со стороны Европы и США, сближение России с Китаем и заключение новых контрактов, всё более громкая поддержка в Европе "Северного потока-2", стабилизация экономики", - сообщил он ТВЦ.Ru.

По словам Алехина, США относят Россию к числу стран, манипулирующей валютой, следовательно, это прямое указание на то, что наши власти поддерживают курс рубля на уровне, выгодном для страны. "То есть рубль объективно должен стоить дороже", - добавил он.

Ранее эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью "Российской газете" рассказал, что самым плохим днем для российской валюты станет 26 июля.

Специалист основывает свои негативные прогнозы на том, что в следующую пятницу состоится заседание по монетарной политике Центробанка России, которое вызовет разочарование среди инвесторов. Кроме того, по его мнению, на ослабление рубля влияют санкции и колебания цен на нефть.