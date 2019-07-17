Зеленский неправильно попросил спикера Рады о срочном созыве парламента

Парубий отказал президенту в его просьбе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что внеочередной созыв пленарного собрания парламента, о котором его попросил президент страны Владимир Зеленский, не предусмотрен законом. В связи с этим он отказался выполнять требование украинского лидера.

"Как председатель Верховной Рады Украины неуклонно придерживаюсь действующего законодательства. К чему призываю всех чиновников", - написал спикер Рады на своей странице в Facebook.

По его словам, созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом. Он напомнил, что регламент Верховной рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной рады Украины.

По его словам, последнее пленарное заседание 10 сессии парламента восьмого созыва прошло 12 июля. И у него есть только одна предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады Украины.

Теперь он обратился к главе государства с просьбой "привести свое письмо к Верховной раде в соответствие с требованиями закона".

Ранее Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады. Он хочет, чтобы парламент рассмотрел внесенные им поправки в законопроекты. Они касаются законов о конфискации незаконных активов высших должностных лиц, о начале работы антикоррупционного суда и штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств из-за рубежа. Сообщалось, что внеочередное заседание должно было состояться 18 июля.

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