Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь (видео)

Лидеры государства побывали на службе

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь посетили в среду Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Неформальную встречу лидеры двух стран провели перед намеченным на четверг в Санкт-Петербурге участием в работе Форума регионов Союзного государства, передает "ТВ Центр".

Монастырь на Ладожском озере Владимир Путин посещал уже много раз. А для президента Белоруссии - это первая поездка на Валаам. Руководителей государств приветствовали верующие. Президент России заметил, что погода для паломников сегодня оказалась самой подходящей - солнечно и плюс 20.

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Там хранятся святыни Валаама: мощи основателей монастыря - преподобных Сергия и Германа, а также список Валаамской иконы Божьей Матери.

О жизни обители, реставрации храма и восстановлении скитов главам государств рассказал настоятель монастыря епископ Троицкий Панкратий. Монастырь с многовековой историей не раз страдал от войн и конфликтов. Его современное возрождение началось в 1989-м году. Сейчас братия насчитывает около 300 человек. Посещают Валаам каждый год до 100 тысяч паломников и туристов.