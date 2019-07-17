Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Он предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой

Украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в среду представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, сообщает "ТВ Центр".

Документ, в частности, предусматривает придание региону статуса автономии в составе Украины, создание собственных органов госуправления, в том числе парламента и правительства. План включает прекращение боевых действий и налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой.

Впервые идею автономии Донбасса Медведчук высказал на партийном съезде в январе этого года. Позже генпрокуратура Украины возбудила против него уголовное дело по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность".