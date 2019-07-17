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В России массово "стареют" в соцсетях

18:28
  • среда
  • 17 июля 2019

Искусственный интеллект, который лежит в основе этой программы, проанализировал особенности внешности, закономерности ее возрастных изменений

Интернет захватил новый весьма сомнительный флеш-моб. Все стареют. Никакой магии. Надо лишь установить приложение на своей смартфон, загрузить в программу одну из фотографий. Несколько секунд и можно увидеть себя в старости или в молодости. Но пользователи почему-то упорно выбирают первый вариант и выкладывают обработанные изображения в сеть.

Подробнее – в репортаже Виктора Прокушева.

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