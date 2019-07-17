Когда Россия откажется от бумажных паспортов

Россияне перейдут на электронные удостоверения личности

Выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году. Россиян переведут на электронные удостоверения личности.

"Потом динамично, по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца", - сказал он.

По словам Акимова, это не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета. Он добавил, что задача выйти без их увеличения. Вице-премьер подчеркнул, что нужно потратиться на создание новой системы, сообщает ТАСС.

До этого премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что россияне получат возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем это было запланировано. Заявление прозвучало на открытии совещания по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.

"Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023-м году и на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные", - сказал премьер.

По его словам, электронный документ упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных услуг. Также исчезает необходимость заполнять анкеты и перепечатывать данные. Это минимизирует ошибки и экономит время, отметил глава правительства.

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