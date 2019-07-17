Путин упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины

Теперь больше украинцев смогут получить паспорт России в упрощенном порядке

Возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке появится не только у бывших жителей ДНР и ЛНР, но и у тех, кто проживал на всей территории Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий указ издал Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Документом вносятся изменения в президентский указ номер 187 от 29 апреля этого года. Решение принято из гуманитарных соображений. Поскольку украинские власти не предпринимают никаких усилий для налаживания нормальной жизни не только в ДНР и ЛНР, но даже на землях, подконтрольных официальному Киеву. Многие из жителей в поисках мира и благополучия перебрались на территорию России.

Предложение предоставить всем им право обратиться за получением российского гражданства в упрощенном порядке неоднократно звучало в средствах массовой информации, в том числе в ходе прямой линии с Владимиром Путиным в июне этого года.