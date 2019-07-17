Молния ударила в Останкинскую башню (видео)

Поражена верхушка вышки
Во время грозы в Останкинскую телебашню в Москве попала молния. В Сети выложили видео произошедшего.
На записи показано, как молния ударяет в верхушку радиовещательной вышки. При этом дата съемки автором не указана, пишет URA.RU.
Ранее стало известно, что всего за сутки в столице выпало 25% месячной нормы осадков. В столице был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Виноват во всём североатлантический циклон, который и принёс в Москву ненастье.
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