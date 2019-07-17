Украинцы затравили известную актрису за любовь к России

По ее словам, патриотизм не должен ослеплять

У украинской актрисы и режиссера, руководителя киевского театра "Браво" Любови Титаренко неприятности. В Сети ее просто затравили за участие в телемосте "Надо поговорить" между Украиной и Россией, который прошел 12 июля.

Тогда она стала настоящей звездой проекта. Артистка искреннее обратилась к россиянам, что вызвало слезы у многих участников программы. Однако на Украине ее расположение к российским гражданам многие восприняли отрицательно. В первую очередь, это касается так называемых "украинских патриотов". Теперь она получила тысячи оскорблений и сотни прямых угроз.

Тем не менее, актриса не будет отказываться от своих взглядов. Она продолжит борьбу за то, что считает правильным и полезным для ее страны, пишет ФАН.

Как она рассказала члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадиму Манукяну, любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру. По ее словам, патриотизм не должен ослеплять. Здесь нужен ясный рассудок, а не слепая страсть.

"Травля в соцсетях несравнима с той большой любовью, в которой я купаюсь", - призналась она. Также Титоренко отметила, что не предавала Украину, а просто еще любит Россию, как и все республики "великого Союза".

В пятницу, 12 июля, в эфире телеканала "Россия 1" прошёл телемост между Москвой и Киевом. Изначально планировалось, что в нём примут участие журналисты украинского телеканала NewsOne, но националисты пообещали им проблемы, а власти – уголовные дела. В итоге разговор состоялся в московской студии. Ведущими стали Андрей Малахов и Мария Ситтель. На программу пригласили российских и украинских журналистов, а также деятелей культуры. В эфир с Украины по "Скайпу" выходили те, кто не смог приехать в Россию.

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