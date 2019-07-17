Как будут выглядеть новые российские паспорта

Вице-премьер Максим Акимов показал образец будущих электронных паспортов россиян

Россия к 2024 году должна перейти на электронные паспорта. Вместо привычных книжечек с фотографией появятся пластиковые карты и мобильное приложение. Об этом заявил в среду Дмитрий Медведев на совещании по введению электронных удостоверений личности.

Премьер подчеркнул, что главный вопрос внедрения таких документов - это безопасность личных данных. Электронные паспорта должны быть надежно защищены от взлома и манипуляций с ними. Глава правительства также обратил внимание на необходимость создания надежной инфраструктуры для оцифровки больших массивов информации, чтобы исключить ошибки и сбои, передает "ТВ Центр".

"Если просто выдать эту карточку, не рассказывая о ее преимуществах, особого смысла не будет. У многих людей в возрасте есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с уважением. Нам нужно позаботиться, чтобы такой переход для этой категории людей был комфортным и безболезненным. А значит, надо проводить информационную работу и подготовить людей к тому, что такие документы появятся", - заявил Медведев.