"Меня пугали": признание Зеленского о звонке Путину

Партнеры Украины были против этих переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как партнеры его страны относятся к его разговору с российским лидеров Владимиром Путиным. По его словам, его убеждали не делать звонок, о котором стало известно на прошлой неделе, передает ТВЦ.RU.

"Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан", - отметил Зеленский на видеозаписи, которая оказалась на его канале YouTube.

"Все пугали меня этим разговором", - добавил украинский президент. По его словам, с Путиным он говорил об украинцах и сказал, что бояться нечего, когда "правда на твоей стороне".

Кроме того Зеленский заявил, что Украина, хоть и должна благодарить своих партнеров, но и обязана иметь свое мнение.

Также Зеленский подчеркнул, что обмен пленными в формате "всех на всех" из России и территорий Донбасса и Крыма будет со временем реализован. Сначала только нужно уточнить списки. Пока можно начать с тех, кто точно подтвержден. Речь идет, в том числе, об удерживаемых в России моряках.

Ранее в Кремле раскрыли подробности первого телефонного разговора Путина и Зеленского. Он состоялся по инициативе Киева. По словам Дмитрия Пескова, беседа носила прагматичный характер. В частности, затрагивалась тема продолжения работы в нормандском формате. Разговор занял около 20 минут.

Перед этим в офисе украинского президента сообщили, что Зеленский обратил ключевое внимание Путина на важность возвращения задержанных во время керченского инцидента моряков.

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