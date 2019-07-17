Прощание с ним пройдет в пятницу

На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров. Как стало известно, артист скончался еще 16 июля, однако известно об этом стало только сейчас.

По данным Союза кинематографистов России, прощание с Прохоровым состоится в пятницу, 19 июля, в Храме Петра и Павла в Лефортово. Причина смерти режиссера не раскрывается.

Прохоров сыграл в более чем 20 фильмах. В качестве второго режиссера он работал с Виктором Титовым ("Здравствуйте, я ваша тетя"), Владимиром Мотылем ("Расстанемся - пока хорошие") и рядом других.