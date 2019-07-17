"Наших обижают": почему россияне обрушились на Леди Гагу

Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в Инстаграме певицы

Массовой атаке русскоязычных пользователей подвергся в Инстраграме аккаунт певицы Леди Гаги. Тысячи сообщений каждый день - сначала резкие реплики по адресу поп-звезды, а затем, что называется, спам - любые сообщения, лишь бы заполнить страницу. Лавину антипатии к певице вызвали слухи о том, что именно Леди Гага стала виновницей разрыва отношений между актёром Брэдли Купером и российской моделью Ириной Шейк. И хотя все трое пережили уже не один роман, и не одну разлуку - на сей раз народ возмутился.

В Инстаграм Леди Гаги лучше не заходить. Выпадаешь из реальной жизни на несколько часов. Люди жалуются - не могут спать, есть, работать. Всё читают и читают комментарии на русском языке. Под последней размещённой фотографией их более 200 тысяч. Новые появляются буквально каждую секунду. Судя по географии, здесь вся Россия: от Калининграда до Дальнего Востока, передает "ТВ Центр".

Чат о голубцах, пробках, в общем, обо всем кроме самой Леди Гаги. Читает ли Гага комментарии, неизвестно. Певицу сейчас больше заботит личная жизнь. Она собрала вещи и переехала в особняк своего возлюбленного актера Брэдли Купера. Спелись они, причем, в прямом смысле слова на съемках фильма "Звезда родилась". Картина даже "Оскар" получила за лучшую песню.

Казалось бы, совет - да любовь, с одним лишь "но". Хейтеры уверены: Гага - коварная разлучница. Предлагают ей включить в репертуар композицию Ирины Аллегровой "Угонщица".

И ведь правда, угнала у всех на виду Бредли Купера у российской топ-модели Ирины Шейк. А, между прочим, у пары есть дочь. И вместе Шейк и Купер были 4 года. За нашу Иру из Челябинской области тут же вступились соотечественники. Языковой барьер не помешал.

"Достаточно было в нескольких изданиях написать, что русских обижают. И дальше этот клич разносится. Подавляющее большинство, я больше чем уверен, даже не подозревали о существовании Ирины Шейк, ее мужа, а уж тем более Леди Гаги. Здесь сработал комплекс "наших бьют" во всей красе", - полагает журналист Армен Гаспарян.

Русские атакуют интернет-страницу Леди Гаги в Инстаграме, оставляя тысячи комментариев с требованиями "вернуть" Брэдли Купера своей соотечественнице Ирине Шейк. Пользователи оставляют критические комментарии, упрекая певицу в том, что у неё нет фотографии с медведем, и она не знает, как запустить ядерный реактор.

Шутят о том, что скоро в Инстаграм появится кнопка: заблокировать всех пользователей из России. А в отношении нашей страны введут санкции - за вмешательство в личную жизнь Леди Гаги. Сама певица ситуацию пока никак не прокомментировала. Рвение соотечественников, по всей видимости, не оценила и Ирина Шейк. Судя по последней выложенной фотографии в купальнике, у нее и так все хорошо.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".