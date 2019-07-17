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По Донбассу согласовали бессрочное перемирие

21:15
  • среда
  • 17 июля 2019

Киев и ДНР пообещали соблюдать его

Контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины удалось согласовать бессрочное перемирие в Донбассе. Об этом рассказал спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное прекращение огня начнется с 21 июля 2019 года в 00 часов 01 минуту по киевскому времени (совпадает с московским).

Киев, тем временем, подтвердил свою приверженность достигнутой в Минске договоренности по урегулированию на востоке Украины, сообщает ТАСС. То же самое пообещали в самопровозглашенной ДНР.

"Народная милиция ДНР подтверждает свою полную приверженность бессрочному режиму прекращения огня, согласованному Трёхсторонней контактной группой и рассчитывает на соблюдение взятых на себя обязательств украинской стороны", - приводит "Интерфакс" слова начальника пресс-службы Народной милиции ДНР Данила Безсонова.

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