Вирус Эболы вернулся: случилась ЧС международного масштаба

Уже погибли 139 человек

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго очень опасна для всего мира. По его словам, можно говорить о чрезвычайной ситуации международного масштаба.

Эта вспышка в ДР Конго началась в конце июня 2018 года. Как отметили в ВОЗ, количество заражений вирусом составило уже 216 случаев. Среди них 139 смертей. Выздоровели 57 человек, сообщает РИА Новости.

В 2018 году в Конго отправили более пяти тысяч доз экспериментальной вакцины от Эболы.

Между тем ранее британские исследователи выявили "потенциальных убийц" человечества. На первом месте оказалось глобальное потепление. На втором месте – смертельные эпидемии, в том числе, туберкулез, малярия, сезонный грипп и лихорадка Эбола.

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