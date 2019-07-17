Спешащая в отставку Мэй резко отреагировала на заявление Путина

Она вспомнила о словах про либеральную идею

Британский премьер-министр Тереза Мэй не согласилась с мнением президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила. Об этом она заявила в Королевском институте международных отношений.

"Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела", - заявила она.

Мэй добавила, что заявление Путина "указывает на вызов", с которым европейские страны сталкиваются, пытаясь защитить свои ценности, передает ТАСС.

Такие слова она себе позволила в прощальной речи. Скоро она официально уйдет в отставку.

В интервью Financial Times Путин заявил, что, "так называемая" либеральная идея себя изжила. Это его личное мнение. Российский лидер добавил, что такая идея предполагает, что любой мигрант может "убивать, грабить, насиловать", и ему ничего за это не будет, "потому что ты мигрант, надо защищать твои права". "Какие права? Нарушил — получи наказание за это", — подчеркнул он.

При этом такая либеральная идея предполагает, что "вообще ничего не надо делать". По его словам, в современном мире эта идея "вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения".

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