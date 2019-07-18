Что нужно знать о переходе на новые паспорта

Это дело добровольное

Стали известны новые подробности перехода россиян на электронные паспорта. Выдача документов современного типа начнется в июле 2020 года в Москве, а со временем распространится на всю страну.

Москву неслучайно выбрали пилотной территорией. Как объяснил вице-премьер Максим Акимов, москвичи имеют "вкус к новшествам", а местная инфраструктура достаточно развита.

Выдавать электронные паспорта будут отделения ОВД, где граждане получают заграничные паспорта нового образца. Сейчас таких отделений насчитывается 1,1 тысяча. Через два года их количество намерены увеличить до 3 тысяч. Со временем, возможно, паспорта можно будет получать в МФЦ.

Чтобы получить электронный паспорт, придется заплатить пошлину в 300 рублей. Эту сумму предполагается увеличивать из года в год.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом на базе технологии NFC, снабженную QR-кодом и голографической защитой. Карту будет дублировать мобильное приложение, доступное для платформ Android, iOs и разрабатываемой в России "Авроры".

Правительству еще предстоит уточнить список данных, которые попадут в новый документ. Он точно будет содержать ФИО, дату и место рождения, а также место жительства. Как сообщили на совещании у премьер-министра, паспорт заменит собой водительское удостоверение, свидетельства СНИЛС и ИНН и "разного рода страховые свидетельства". Электронный паспорт действует 10 лет.

Ожидается, что выпуск бумажных паспортов завершится в 2022 году. Россияне, которые не захотят использовать электронные паспорта, смогут пользоваться старыми. Люди старше 45 лет вправе носить бумажные документы бессрочно. Наказывать за бумажные паспорта никто никого не собирается. "Просто выдать электронную карточку и не рассказывать о ее преимуществах смысла не будет. У людей в возрасте есть некое недоверие к таким техническим новинкам - и к этому надо относиться с вниманием и уважением", - заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Видео: Россия переходит на электронные паспорта