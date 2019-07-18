Турция выйдет из НАТО после покупки С-400?

Эксперт назвал республику первым кандидатом на вылет из альянса

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили покупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Никто не верил, что Турция купит наши зенитно-ракетные системы на 2,5 миллиарда. Но Эрдоган все-таки купил С-400. И сейчас европейцев волнует вопрос: не выйдет ли Турция из НАТО?" – спросил Фролов.

"Мы можем это представить в долгосрочной перспективе. 15,20, 25 лет. Мы увидим, как будут развиваться отношения внутри НАТО, что сами американцы будут делать с НАТО. Безусловно, в данном случае Турция - первый кандидат на то, чтобы из альянса выйти", - ответил эксперт.

Полный комментарий Бордачева смотрите в видео:

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