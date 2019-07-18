Россиянам обещали аномальную жару в ближайшие пять лет

А в Европе, наоборот, будет холодно

В России в ближайшие пять лет может установиться аномальная жара, уже сейчас видны все предпосылки резкого потепления.

Об этом телеканалу "Звезда" рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский. Где именно случится температурная аномалия – в Сибири или европейской части России - пока сказать сложно, но уже сейчас начали устанавливаться длительные блокирующие антициклоны.

В Европе в этом году очень жарко, 42-44 градуса, а в России выдалось холодное лето. В ближайшие пять лет будет все с точностью наоборот, пишет агентство URA.RU. "Когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой - заток холода", - объяснил Чернокульский.