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Появилось видео стрельб из ЗРК "Тор" на Новой Земле

08:41
  • четверг
  • 18 июля 2019

Новый ЗРК впервые применялся для выполнения учебно-боевых задач

На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Боевые расчеты к месту доставил большой десантный корабль. Личный состав высадился на побережье и продвинулся к  заданному району. Стрельба велась в сложных погодных условиях по воздушным целям, которые находились не только в пределах видимости, но и за облаками.

После того, как поставленные задачи были успешно выполнены, ЗРК вернулись в пункт постоянной дислокации на Кольском побережье.

Видео: учения британских и эстонских военных обернулись конфузом

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ЗРК "Тор"
ЗРК "Тор" на Новой Земле
ЗРК "Тор" на Новой Земле
ЗРК "Тор" на Новой Земле
ЗРК "Тор" на Новой Земле
ЗРК "Тор" на Новой Земле
ЗРК "Тор" на Новой Земле
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