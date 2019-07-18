Появилось видео стрельб из ЗРК "Тор" на Новой Земле

Новый ЗРК впервые применялся для выполнения учебно-боевых задач

На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Боевые расчеты к месту доставил большой десантный корабль. Личный состав высадился на побережье и продвинулся к заданному району. Стрельба велась в сложных погодных условиях по воздушным целям, которые находились не только в пределах видимости, но и за облаками.

После того, как поставленные задачи были успешно выполнены, ЗРК вернулись в пункт постоянной дислокации на Кольском побережье.

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