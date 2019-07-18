В Сирии стремительно растет русскоговорящее население

Язык Пушкина уже давно в сирийских школах - второй иностранный

В Сирии продолжает расти интерес к русскому языку. Сейчас его изучают практически во всех крупных учебных заведениях Дамаска, Латакии и Алеппо. Студенты уверены, что знание языка и культуры нашей страны откроет перед ними отличные карьерные перспективы. Из Арабской республики репортаж нашего специального корреспондента Павла Прокопенко.

Первые слова даются с трудом. Нужно запомнить столько нюансов. Например: один человек, но много людей. В арабском слово самолёт женского рода, но почему в русском - мужского? Однако успехи уже есть. "Я люблю язык, я хочу читать книги о России", - говорит Мзаян Шоуат на русском языке. Другим же вести диалог пока легче на родном языке.

"Россия - наш друг. Россия нам очень помогает. Я просто хочу больше знать о вашей стране. Читать русскую литературу, знать культуру. Мне это интересно", - сказал Абдкалед Мад.

63 учебных часа - таков курс элементарного русского. За партами, в основном, студенты и аспиранты этого же университета. Решили занять свободное летнее время. Однако есть и те, кто давно покинул альма-матер. К вопросу подходят прагматично. Новый язык - новые возможности.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.