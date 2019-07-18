"Свадьбы не было!" Африкантова и Капаклы всех обманули?

На новоиспеченных мужа и жену обрушился шквал критики

Звезды "Дома-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы 14 июля стали мужем и женой. Об этом они объявили, разместив фото в свадебных нарядах на своих страницах в Instagram.

На снимках Рома и Марина, широко улыбаясь, позировали у шикарного спортивного автомобиля. На Африкантовой было дизайнерское белое платье и босоножки, волосы невеста уложила в высокий хвост, от фаты она отказалась. Рома выбрал классический костюм-тройку в полоску.

Однако поклонники пары решили, что молодожены выглядят слишком буднично. На новоиспеченных мужа и жену обрушился шквал критики. Фанаты упрекнули звезд "Дома-2" в чрезмерной экономии.

Народ в соцсетях обсуждает свадьбу уже пятый день. Зрители, внимательно проанализировав всю имеющуюся информацию о торжестве, пришли к выводу, что свадьбы не было! Мол, Капаклы и Африкантова не показали ни кольца, ни свидетельство о браке.

"Фикция, конечно. Не показали роспись. Что это за ЗАГС, который расписывает в воскресенье? Платье - отстой. Чисто для рекламы. Опять же в босоножках замуж не выходят. А где карета? Возле чьей-то машины постояли и все. Где свидетельство о браке? Какая фамилия теперь у Марины?" - возмутилась одна из поклонниц шоу.

"Подозрительно то, что покормить друзей и родных денег нет, зато на номер в дорогом отеле деньги нашли. Почему без свидетелей? Вранье потому что", "Фикция. Я сразу поняла", - вторят ей другие фанаты "Дома-2".

Подлила масла в котел сплетен сама Марина, заявив, что отказалась брать фамилию мужа. После такого зрители уверены, Капаклы и Африкантова всех обманули. "Ну теперь и ясно - свадьба липа: ни фамилии, ни свидетельства. Хотя Рома все говорил и мечтал, что у Марины его будет фамилия - Марина Капаклы", - заявили разочарованные поклонники.