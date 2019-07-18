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Лавров призвал Данию отказаться от спора с Россией из-за "Северного потока - 2"

09:07
  • четверг
  • 18 июля 2019

Конфронтационный курс пора менять

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил позицию Дании, которая медлит с выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" в своей исключительной экономической зоне. 
Германия отстояла "Северный поток-2"

"Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях", - заявил Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Глава российского МИД напомнил, что все ведущие энергетические компании Европы поддерживают строительство газопровода из России в Германию. ФРГ, Финляндия и Швеция дали разрешение на строительство еще в 2018 году. 

Сергей Лавров надеется, что при решении этого вопроса власти Дании будут опираться на интересы своего народа, а не на "установки, сформулированные за океаном". Он рассчитывает, что руководство страны "откажется от конфронтационного курса". 

При этом Лавров также сообщил, что строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров идет по плану. Ветка уложена примерно на 60%. Затраты на реализацию проекта профинансированы на 80%.

Министр отметил выгоду проекта для Европы: "Капиталовложения обеспечивают работой свыше 57 тысяч человек в странах ЕС. Газопровод позволит кратчайшим путем доставлять необходимый европейским странам газ с месторождений на севере РФ". 

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