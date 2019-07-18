Сын Зеленского придумал отцу странное прозвище

Шестилетний мальчик креативно отнесся к новой должности отца

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое прозвище ему дал шестилетний сын Кирилл.

Когда шоумена избрали главой государства, то мальчик обрадовался и начал называть себя сыном президента, пишет газета "Известия". Однако родители запретили ему хвастаться и тогда Зеленский получил прозвище "знаете кто".

"Сын в целом рад, он говорит - он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. Поэтому он говорит: я сын знаете кого", - поделился Зеленский.

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