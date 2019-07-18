ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Зеленского придумал отцу странное прозвище

08:58
  • четверг
  • 18 июля 2019

Шестилетний мальчик креативно отнесся к новой должности отца

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое прозвище ему дал шестилетний сын Кирилл.

Когда шоумена избрали главой государства, то мальчик обрадовался и начал называть себя сыном президента, пишет газета "Известия". Однако родители запретили ему хвастаться и тогда Зеленский получил прозвище "знаете кто".

"Сын в целом рад, он говорит - он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. Поэтому он говорит: я сын знаете кого", - поделился Зеленский.

Видео: признание Зеленского о звонке Путину

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский с женой Еленой и детьми
Владимир Зеленский с женой Еленой и детьми
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.