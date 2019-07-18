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В партии Порошенко произошел секс-скандал накануне выборов

09:31
  • четверг
  • 18 июля 2019

Депутат может угодить за решетку

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" (бывшее название - "Блок Петра Порошенко" - прим.ред.) случился секс-скандал. Это произошло аккурат накануне выборов в Верховную раду, что не очень хорошо отразится на ее репутации.

Главной участницей скандала стала кандидат в депутаты Верховной рады Наталья Баласинович, пишет "Газета.Ru". Она стала известной благодаря распространившемуся в социальных сетях видео, где она оскорбила женщину, предложив ей похудеть.

А теперь Баласинович грозит уголовное дело за избиение собственного мужа. Однако у политика есть своя версия произошедшего. По ее словам, супруг сам набросился на нее с кулаками, когда она застала его в постели с любовницей.

"После этого случая его уволили из партийного офиса БПП. Думаю, что там как раз и узнали правду, что он закрутил служебный роман с сотрудницей международного отдела в офисе БПП", - сказала Баласинович. К слову, Наталью после скандала тоже убрали из списка кандидатов в народные депутаты.

Депутат также считает, что ее супруг строит ей козни ради мести, используя свое служебное положение - Богдан Баласинович занимает должность советника мэра Киева.

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