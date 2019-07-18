Опубликовано страшное видео пожара на студии аниме

Жертвами стали десять человек

В японском Киото в крупном пожаре на студии аниме погибли десять человек, еще 40 пострадали. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Огонь вспыхнул этим утром. Больше всего пострадали второй и третий этаж. В качестве приоритетной рассматривается версия поджога. Как передает "ТВ Центр" со ссылкой на телеканал NHK, перед пожаром был слышен взрыв. Полиция подозревает 41-летнего мужчину. В здании обнаружены следы воспламеняющейся жидкости, из-за которой огонь распространился очень быстро.

Предполагаемый злоумышленник доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими. Десять человек находятся в тяжелом состоянии.

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