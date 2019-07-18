Почему Лайма Вайкуле сторонится Крыма: певице угрожают в Латвии

Всему виной тамошние власти

Латвийский политик Янис Кузинс сообщил, что на певицу Лайму Вайкуле заведут уголовное дело в Латвии, если она даст концерт в Крыму.

"Любой бизнес в Крыму для граждан Латвии запрещен, то есть, если Лайма даст платный концерт в Крыму, будет продавать там свои диски или получит авторский гонорар, будет уголовное дело, которое откроет наша СГБ", - заявил Кузинс в интервью члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадиму Манукяну, опубликованному на ФАН.

С 18 по 21 июля Лайма Вайкуле проводит фестиваль "Рандеву в Юрмале 2019". В курортный город в Рижском заливе съехались музыканты из России и стран бывшего СССР. По словам Яниса Кузинса, Вайкуле - "большой патриот Юрмалы", а ее фестиваль проводится в первую очередь ради 40% русскоговорящих жителей Латвии и туристов из бывшего СССР, которые хотят увидеть в том числе российских звезд.

Напомним, в 2018 году народная артистка Латвийской Республики заявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие гонорары, поскольку ее страна осуждает присоединение полуострова к России. Многие интернет-пользователи и известные персоны в России раскритиковали Вайкуле за такую позицию. В ответ певица сравнила обитателей соцсетей со зверями, а своих коллег по цеху она упрекнула в зависти.

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