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"Мисс Москва" эмоционально отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

10:05
  • четверг
  • 18 июля 2019

Девушка по-прежнему любит супруга и хочет быть только с ним

26-летняя "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина на фоне слухов о разводе с 49-летним экс-королем Малайзии опубликовала трогательное видео с мужем, в котором признается ему в любви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

Это архивный ролик из передачи о ее браке с Мухаммадом V. В нем Оксана призналась, что хочет быть единственной в жизни мужа до конца своих дней. "Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем", - рассказала Воеводина.

Мухаммад тоже поделился своим мнением о том, какой он видит свою семью. "В семье главное – дети, потому что они наше наследие. Для меня самое главное – это сочетание страсти и взаимопонимания. Да, любовь, конечно, хорошо, но через 15-20 лет страсть и взаимопонимание будут иметь больше значение", - заявил экс-король.

При этом никаких актуальных комментариев по поводу развода Воеводина не дает. Несмотря на то, что модель сейчас находится в Москве, над последним видео в Instagram стоит геометка Куала-Лумпур – столица Малайзии, пишет kp.ru. Адвокат девушки утверждает, что никаких документов о разводе не видел, но знакомые и друзья Оксаны настаивают, что брак между супругами расторгнут.

Накануне в СМИ появилась информация, что Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и экс-король Малайзии Мухаммад V развелись, хотя два месяца назад у них родился первенец – сын Леон.

По последним данным, Оксана переехала в Москву к маме, где они снимают жилье. Мухаммад спонсирует все расходы модели.  

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