У Гажиенко из "Дома-2" родился второй сын

Счастливый отец уже показал фото малыша

Участники проекта "Дома-2" Ольга и Илья Гажиенко стали счастливыми родителями во второй раз. У них родился сын. Об этом на своей странице в Instagram сообщила счастливая мама Ольга.

"Добро пожаловать в этот мир, сыночек", – написала звезда телестройки. Она также сообщила, что мальчик родился настоящим богатырем: весом 4 килограмма 278 граммов и ростом 55 сантиметров.

О счастье поведал и отец малыша - Илья. Он, конечно, пребывает в диком восторге, и делится со всеми своей радостью: "Урааа! Я дважды папа! Любимая, спасибо тебе огромнейшее за такой подарок! Ты героиня, низкий поклон!" Илья опубликовал в Instagram фото с сыном.

Поклонники реалити-шоу "Дом-2" уже начали поздравлять семью с пополнением, желая малышу здоровья и счастья. Пара хоть и ушла с проекта несколько лет назад, но все еще пользуется популярностью.

Напомним, что в 2013 году у Ольги и Ильи родился первенец. Мальчика назвали Кирилл. После его появления на свет семья и покинула телестройку.