"Рога обломаю!" Кандидаты в депутаты Рады пошли в атаку

Тем временем Владимир Зеленский продолжает дипломатию в стиле перформанс

На Украине готовятся к выборам в Верховную Раду. Многие кандидаты не имеют никакого отношения к политике - шоумены, общественники и военные. Эксперты считают - такой состав Рады негативно скажется на её работе. Тем временем Владимир Зеленский продолжает дипломатию в стиле перформанс. Накануне он отметился очередной публичной перепалкой.

О том, что он малоросс, Зеленский узнал во время рабочей поездки в Николаевскую область. Неосторожная реплика ее главы Виктории Москаленко в соцсетях, которая написала, что президент малоросс - а она их не любит - едва не закончилась отставкой. Зеленский сначала обиделся, но сменил гнев на милость. И вот, уже вопреки действующему на Украине закону о государственном языке, заговорил на русском.

"Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально", – сказал он.

У Зеленского со знанием украинских законов, говорят эксперты, большие проблемы. Он уволил с десяток областных руководителей, хотя не имеет права, так как они выбраны народом, а не назначены его указами. Требовал от Парубия собрать заседание Рады, чтоб рассмотреть его президентские инициативы. А текст минских соглашений Зеленский похоже и не читал.

"Президент говорит, да, мы поддерживаем минские соглашения, но до этого он сказал, что никакого особого статуса Донбасса не будет, но как это? Минские соглашения это предусматривают, как и амнистию. Я думаю, что просто это внятно Зеленскому никто не объяснил, у нас вообще немного людей, которые удосужились внимательно прочитать две с половиной странички минских соглашений, если бы прочитали, то не было бы многих путаниц", - уверен политолог Михаил Погребинский.

Для президента такие промахи непростительны. Но общество готово закрыть на них глаза, если Зеленский и новый состав Рады смогут изменить ситуацию в отношениях с Россией и Донбассом. Сегодня, правда, президент сделал еще один своеобразный шаг к достижению этой цели. Поручил МИД разработать закон о втором гражданстве для этнических украинцев, которые "проживают на временно оккупированных территориях". Это в ответ на решение Владимира Путина предоставить российское гражданство жителям непризнанных республик в упрощенном порядке. Оправдывая свою инициативу, официальный Киев обвинил Москву в создании препятствий на пути деэскалации конфликта на юго-востоке. Но эти тезисы настолько избиты, что уже в самой Украине Зеленскому прямо говорят - хватит искать причины и ставить условия.

Видео: Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

"Не нужна больше коалиция войны, не нужна больше в стране коалиция ненависти, надо сесть за стол. Давайте сядем один раз за стол и один раз создадим коалицию мира и развития страны. И посмотрите, что будет с Украиной", - заявил кандидат в депутаты Верховной Рады Вадим Рабинович.

Но накануне выборов нервы у потенциальных парламентариев, которым предстоит эти контакты налаживать, напряжены до предела. И пока во время дебатов с оппонентами, будущие народные избранники с трудом держат себя в руках.

"Я предупреждаю, таким в парламенте рога обломают быстро. Если вы еще туда попадете, я вам сам рога обломаю", - сказал кандидат в депутаты Верховной Рады Анатолий Гриценко.

Впрочем, фиксировать такие угрозы украинская полиция сегодня не успевает. Она и так в связи с предстоящими выборами переведена на усиленный режим работы. Участки и отделы завалены жалобами кандидатов на своих соперников из-за открытого подкупа голосов. Таких нарушений в стране уже зарегистрировано более пяти тысяч.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен