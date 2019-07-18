В НАТО ответили на вопрос об исключении Турции из альянса

В рядах мушкетеров зреет раскол

В НАТО готовят ответ на случай, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил генсек альянса в ходе Аспенского форума по безопасности.

"Вопрос - что мы будем делать, если они не вернутся к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный", - сказал Йенс Столтенберг.

Однако руководство НАТО игнорирует тот факт, что США первыми вышли из договора. Вашингтон обвинил Москву в несоблюдении обязательств, но никаких весомых доказательств не предоставил. Россия ответила зеркально и тоже объявила о приостановке своего участия в ДРСМД. В условиях, когда НАТО отказывается идти на диалог с Россией, вокруг альянса складывается тревожная ситуация, заявил Сергей Лавров в интервью немецкой газете "Райнише пост".

"Сегодня под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики. Так происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды: в 2018 году только одни США потратили на эти цели свыше 700 миллиардов долларов, НАТО в целом – около одного триллиона, тогда как Россия – менее 50 миллиардов долларов", - рассказал в интервью Лавров.

Истерия вокруг мифической российской угрозы, очевидно, помогает оправдать огромные средства, выделенные странами на военные нужды. НАТО пытается выстроить своего рода стену на границе ЕС и России и настойчиво напоминает участникам альянса о коллективной самообороне, вспоминая девиз мушкетеров.

"Принцип "один за всех и все за одного" прописан в договоре. Во-вторых, все они заявляют о приверженности этому принципу снова и снова. Войска США дислоцированы на восточном фланге альянса и впервые в истории в Норвегии. Имеются также германские, французские войска и войска других стран НАТО, которые дислоцированы и находятся в боеготовности в этой части альянса", - заявил Столтенберг.

Но в рядах мушкетеров зреет раскол. Турция, на которую в НАТО возлагают большие надежды, не пошла на поводу у западных партнеров и не отказалась от поставок новейших российских ПВО С-400. Вашингтон придумывает наказание для Анкары: они уже приняли решение об отмене продажи истребителей F-35 и поставил под сомнение участие Турции в альянсе. Но в НАТО поспешили успокоить: пока ни одна страна-участница официально не поднимала это вопрос. Москва, тем временем, заявляет о готовности возобновить конструктивный диалог.

"Инициатива о нормализации отношений, в том числе в плане перспектив возобновления работы Совета Россия-НАТО на высшем уровне, должна исходить от альянса. Со своей стороны готовы идти так далеко, насколько к этому будут готовы наши коллеги", - сообщил Лавров.

Министр отметил, что нужно наладить контакты между военными на экспертном уровне. Российская сторона выдвинула конкретные предложения, которые снизят военную опасность. Теперь все зависит от реакции НАТО.

Виктор Прокушев, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".