На "Байконуре" приготовились к историческому старту

Опубликовано видео установки "Союз-ФГ" на космодроме

Два дня до старта. На "Байконуре" ракету "Союз-ФГ" установили на стартовый стол. За последними приготовлениями наблюдали туристы. В субботу ракета выведет на орбиту пилотируемый корабль, который возьмет курс на МКС. Это будет исторический старт. Один из последних с "Гагаринской площадки".

Ровно семь утра по местному времени. Практически секунда в секунду ракету носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" вывозят из монтажно-сборочного цеха. Все строго по расписанию и, можно сказать, с космической точностью. До стартовой площадки несколько километров и около двух часов пути, потому что скорость движения в целях безопасности очень маленькая. На МКС готовят отправить очередную экспедицию. Командир корабля – Александр Скворцов. Для него предстоящий полет будет уже третьим. Во второй раз полетит итальянец Лука Пармитано. Для канадца Эндрю Моргана это будет первым космическим путешествием.

За первыми работами на стартовом столе наблюдают туристы. В этот раз их приехало более трехсот человек. Александр один из них. Три года назад начал рассказывать в интернете историю про одинокого космонавта. Из зимнего пуховика сшил скафандр. Шлем сделал на заказ из стекловолокна. Вот уже три года одинокий космонавт ищет смысл жизни. Эта история больше философская, нежели космическая. А на космодром он приехал впервые. Роскосмос пригласил.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева:

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