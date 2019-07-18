В аэропорту Волгограда раскрыли банду грузчиков-потрошителей

Сотрудники авиагавани несколько лет вскрывали сумки пассажиров

В Волгограде задержали банду грабителей. Восемь сотрудников местного аэропорта подозреваются в серии краж. Больше года они вскрывали чемоданы пассажиров. Забирали ценные вещи: ювелирные украшения, деньги, технику.

Аэропорт Волгограда в последние дни напоминал съемочную площадку детективного фильма. Под подозрением - многие сотрудники. Бесконечные допросы и другие следственные действия. И кульминация – восемь подозреваемых, которых в итоге задержали на глазах коллег. Сотрудники аэропорта, пользуясь своим служебным положением, вскрывали чемоданы пассажиров и забирали ценные вещи. Одной из первых о пропаже крупной суммы денег заявила корреспондент одной из местных газет. Вместе с подругой 3 июля она вернулась из Турции.

"Первое, на что обратила внимание, что мои украшения выпали из пакета, из которого не должны были в принципе выпадать. И я лезу в косметички. И не нахожу ни конверта, ни денег. То есть они забрали. И при том, что вещи не были сильно перевернуты", - рассказала пострадавшая Елизавета Абросимова.

Девушки рассказали, что похитители работали ювелирно. Только уже дома подруги поняли, что их чемоданы кто-то открывал.

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"В дежурную часть полиции обратились трое граждан с заявлениями о пропаже личного имущества в аэропорту города Волгограда. Следственным отделом Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело. Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна. Как по вылету, так и по прилету самолетов", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники забирали все ценное, что видели. Фото и видеотехнику, мобильные телефоны. А ювелирные украшения одна из знакомых задержанных сбывала через ломбард в Дзержинском районе Волгограда. Ее тоже задержали.

Сотрудники полиции провели обыски дома у подозреваемых и в аэропорту в служебных помещениях. Были найдены тайники с похищенным имуществом на 500 тысяч рублей. Двое подозреваемых заключены под стражу. Один из них находится под домашним арестом. Все остальные - под подпиской о невыезде. Следствие проверяет причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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