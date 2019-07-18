На ВДНХ открылся уникальный детский технопарк

В летнем лагере детей учат собирать роботов и программировать

Уникальный детский технопарк открылся на ВДНХ. В научном летнем лагере паяют световые мечи, собирают настоящих роботов и делают первые шаги в программировании. Участие в мастер-классах могут принять все желающие, независимо от возраста и навыков.

Лететь за световым мечом в далекую-далекую галактику не обязательно. На этом мастер-классе их учат делать своими руками. Помимо желания понадобятся самые обыкновенные земные вещи: старая лампа, паяльник, светодиоды и батарейки - и вот светится меч не хуже джедайского. Тут главный секрет в деталях и четкой командной работе. Пока один держит паяльник - второй аккуратно отрезает проволоку. Процесс контролируют опытные мастера. Тут каждый юный падаван просто обязан стать джедаем. Летний лагерь хоть и научный, но скучать тут однозначно некогда. Отбоя от желающих нет.

В этом детском технопарке каждый найдет что-то для себя. Совсем маленькие посетители учатся правильно собирать настоящих роботов. Для ребят постарше - программирование и веб-разработка. А в перерывах между мастер-классами можно погулять по обновленному павильону "Космос" - впечатляющему объекту ВДНХ, увидеть уникальные экспонаты и потрогать все руками.

Совершить можно и космическую миссию на Титан. Здесь все как на настоящем спутнике Сатурна. Точнее, почти все. Воссоздать ярко-оранжевое небо и виды удалось с детальной точностью.

Даже те, кто далек от космических тем, смогут оказаться к звездам и небесным телам чуть ближе. Но не "Космосом" единым - в преддверии восьмидесятилетия, ВДНХ готовит москвичам и гостям столицы подарки. В рамках мероприятиях пройдут концерты, фестивали и различные мастер-классы. Совсем скоро в арке главного входа откроют новое пространство с кафе, инфоцентром и комнатами отдыха. С высоты можно будет посмотреть на выставку и разработать прогулочный маршрут при помощи интерактивных карт.

Александра Сергомасова, Дина Самохина, Игорь Пронин. "ТВ Центр".