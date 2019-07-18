Россию представляют 18 клубов и национальная команда из 150 спортсменов

В Москве стартовал чемпионат Европы по гребле, передает "ТВ Центр". Соревнуются на лодках "Дракон" - десяти- и двадцатиместных.

На Гребном канале в Крылатском выступят национальные команды и сильнейшие клубы Европы. Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Франция и Россия. Всего почти тысяча участников. Наша команда - самая многочисленная. Россию представляют 18 клубов и национальная команда из 150 спортсменов. Гребцы выходят на дистанции от двухсот до двух тысяч метров. Соревнуются мужчины, женщины, юниоры и ветераны. Кроме того, заезды пройдут в смешанных классах. Чемпионат завершится 21 июля.