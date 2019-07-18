Путин и Лукашенко перед переговорами заглянули в монастырь

Лидеры пообщались в неформальной обстановке в ходе поездки по святым местам

Владимир Путин и Александр Лукашенко по пути из Валаама в Санкт-Петербург сделали остановку на острове Коневец и посетили древний мужской монастырь, передает "ТВ Центр".

Главам государств рассказали об истории обители. Она была основана в XIV веке. В советское время служила базой военно-морского флота. В 90-х монастырь вернули церкви. По поручению российского президента здания восстанавливают.

После неформального общения в ходе поездки по святым местам - главы государств переходят к официальной программе. В четверг в северной столице они проведут двусторонние переговоры. На них обсудят интеграцию в рамках Союзного государства. А позже примут участие в работе Форума регионов России и Белоруссии.

Видео: Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен