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Видео со жгучим танцем дочери Пугачевой вызвало фурор

10:23
  • четверг
  • 18 июля 2019

У девочки большое будущее

Дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевала танец, отдаленно напоминающий номер цыганки Кармен из оперы Жоржа Бизе. 

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На странице Елизаветы Галкиной в Instagram выложили видео, на котором она танцует в полосатой футболке и полупрозрачной юбке с цветами. Девчушка с двумя косичками делает забавные движения руками и ногами, подпрыгивает и вертится. На видео наложена музыка из оперы Бизе. 

Интернет-пользователи написали много восторженных комментариев о красоте и артистизме малышки.  

- Прелесть ребенок! Смотрю на нее, настроение поднимается.

- Лизонька, если ты достигнешь уровня таланта своей Великой Мамочки, ты тоже станешь гордостью своего века.

- Очень музыкальная и артистичная. Чувствует музыку.

- Каждое ее движение - грация, природное кокетство и радость! 

- Маленькая воображуля, прелесть.

- Артистками не становятся, артистками рождаются, это про тебя, Лизонька. 

Отметим, что сейчас Галкин, Пугачева и их пятилетние дети отдыхают в Юрмале, где 18 июля стартует фестиваль "Рандеву", организованный певицей Лаймой Вайкуле. Семья ходит по концертам, в зоопарк, купается и загорается на берегу Рижского залива. 

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