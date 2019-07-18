Видео со жгучим танцем дочери Пугачевой вызвало фурор

У девочки большое будущее
Дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевала танец, отдаленно напоминающий номер цыганки Кармен из оперы Жоржа Бизе.
На странице Елизаветы Галкиной в Instagram выложили видео, на котором она танцует в полосатой футболке и полупрозрачной юбке с цветами. Девчушка с двумя косичками делает забавные движения руками и ногами, подпрыгивает и вертится. На видео наложена музыка из оперы Бизе.
Интернет-пользователи написали много восторженных комментариев о красоте и артистизме малышки.
- Прелесть ребенок! Смотрю на нее, настроение поднимается.
- Лизонька, если ты достигнешь уровня таланта своей Великой Мамочки, ты тоже станешь гордостью своего века.
- Очень музыкальная и артистичная. Чувствует музыку.
- Каждое ее движение - грация, природное кокетство и радость!
- Маленькая воображуля, прелесть.
- Артистками не становятся, артистками рождаются, это про тебя, Лизонька.
Отметим, что сейчас Галкин, Пугачева и их пятилетние дети отдыхают в Юрмале, где 18 июля стартует фестиваль "Рандеву", организованный певицей Лаймой Вайкуле. Семья ходит по концертам, в зоопарк, купается и загорается на берегу Рижского залива.