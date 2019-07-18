На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

Радиационный фон в порядке

В Тверской области на Калининской атомной электростанции отключились три из четырех энергоблока.

ЧП произошло 18 июля в 5:05 утра. По предварительным данным, это случилось из-за замыкания в трансформаторе тока, пишет "Газета.Ru".

"Из-за отключения одного из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС", - сообщил представитель Росэнергоатома. Третий энергоблок продолжает работать.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории в порядке. Оборудование на АЭС не повреждено. Электроснабжение Тверской области из-за аварии не прекращалось.

На месте уже начала работу комиссия Минэнерго. Включение энергоблоков ожидается 19 июля, в пятницу. Источник РИА Новости утверждает, что четвертый энергоблок могут запустить уже сегодня.