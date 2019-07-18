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Появились подробности о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри

11:01
  • четверг
  • 18 июля 2019

Такого в королевской семье еще не было

Стало известно о планах принца Гарри и Меган Маркл по усыновлению ребенка из Африки. По слухам, они хотят найти трехмесячному Арчи братика и отдать дань уважения своим матерям. 

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Осенью герцог и герцогиня Сассекские намерены на несколько дней приехать в Африку для участия в благотворительных поездках. Меган Маркл посетит только Южную Африку, а принц Гарри побывает еще и в Малави, Анголе и Ботсване.

По данным Radaronline, во время визита в Африку супруги могут заглянуть в детский дом и усыновить темнокожего ребенка. В 2017 году пара провела несколько дней в Ботсване и побывала в местном детдоме. "Гарри и Меган были глубоко тронуты, когда они посетили приют. Они пообещали друг другу, что вернутся туда и найдут дом для одного из детей", - рассказал источник издания. 

По его словам, усыновив африканского ребенка, Гарри отдаст дань уважения своей матери, ведь принцесса Диана помогала детям в Анголе, а Меган - своей матери, чьи корни уходят в африканский континент. 

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