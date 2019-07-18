В старящем людей приложении нашли угрозу нацбезопасности США

Причина - в русских

Пока пользователи интернета развлекаются в мобильном приложении FaceApp, состаривая свои фотографии, лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер бьет по этому поводу тревогу.

Все дело в том, что разработчики приложение родом из России и они, в свою очередь, могут получить доступ к личным данным миллионов жителей США, поскольку FaceApp запрашивает полный доступ к фотографиям, контактам и другим сведениям, хранящимся в телефоне. По мнению конгрессмена, это угрожает национальной безопасности американцев.

Шумер уже обратился к ФБР с просьбой разобраться в ситуации. По данным "Газеты.Ru", не только американский сенатор обеспокоился этой проблемой. Ряд независимых экспертов насторожились из-за неожиданного всплеска интереса к приложению, хотя оно существует уже два года. Кроме того, FaceApp работает только от интернета, что наталкивает на мысль о том, что приложение передает куда-то загруженные фотографии.

Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab, пишет агентство URA.RU. Благодаря нейронной сети человек может изменить пол, возраст, цвет кожи и другие параметры.