Дело против попавшего в секс-скандал Кевина Спейси закрыли

Ранее актер лишился работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Американская прокуратура закрыла дело против голливудского актёра Кевина Спейси. Причина - невозможность получить доступ к главной улике, передает "ТВ Центр".

Предоставить её отказался сам потерпевший - молодой человек, к которому артист якобы приставал три года назад. В этот самый момент юноша переписывался со своей девушкой и друзьями. В сообщениях рассказывал о деталях происходящего. Обвинение строилось на данных, полученных из смартфона. Однако некоторые сообщения из него были удалены. А потом аппарат и вовсе был утерян.

Когда следователи обратились к юноше за разъяснениями, он отказался свидетельствовать против себя и добровольно отозвал иск. О домогательствах со стороны Спейси заявляли еще несколько десятков человек. Оскароносный актер все обвинения отрицает. Сексуальный скандал стоил ему премии "Эмми" и звёздной роли. Создатели сериала "Карточный домик", в котором блистал артист, уволили его из проекта.

Видео: в Голливуде сомневаются в искренности извинений Кевина Спейси

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