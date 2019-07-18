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Загадочный лунный объект обнаружили на фото NASA

11:35
  • четверг
  • 18 июля 2019

Новое открытие уфологов

В интернете опубликовали фотографии с Луны, на которых запечатлен загадочный объект, похожий на окаменевшие останки живого существа. 
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Блогер Валентин Дегтерев выложил на YouTube видео, смонтированное из фотографий NASA. Эти снимки были сделаны во время посадки на Луне космического корабля "Аполлон-11". 

На некоторых фото видно, как астронавт Эдвин Олдрин ходит по лунной поверхности, игнорируя загадочный объект, напоминающий череп какого-то существа. 

"Под ногами пилота лежал камень, удивительно похожий на окаменевший череп. Гуманоидного типа, но не человека. Симметричные глазницы, носовое отверстие, ротовое отверстие. То, что он есть, на всех трех снимках доказывает его наличие", - цитирует Дегтерева "Звезда". По его мнению, сотрудники NASA скрывают от людей информацию об обнаружении на Луне останков гуманоидов. 

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