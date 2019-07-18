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В России введут штрафы за езду "зайцем" по платным дорогам

11:50
  • четверг
  • 18 июля 2019

Наказание обещает быть суровым

Минтранс России предложил штрафовать водителей за неоплату проезда по платным дорогам.

За попытку проехать "зайцем" могут ввести штраф от 2,5 тысячи до десяти тысяч рублей. Первичное нарушение обойдется в 2,5 тысячи рублей, а вторичное – до 10 тысяч. Законопроект уже поступил на согласование в правительство.

Нарушения будут фиксировать камеры на пунктах оплаты. Самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно в течение пяти дней с момента нарушения, пишет газета "Коммерсант".

Это нововведение хотят ввести для внедрения системы freeflow (безбарьерный проезд – прим.ред.) на российских дорогах, которая уже давно работает за рубежом.

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