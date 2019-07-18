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Убийцей 14-летней россиянки в Испании оказался ее брат

12:13
  • четверг
  • 18 июля 2019

Подросток пустился в бега

Брат 14-летней россиянки, чье тело нашли в испанском городе Матаро, признался в убийстве своему знакомому.   
Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Школьницу зарезали в квартире 16 июня. Через неделю ее пропавший 16-летний брат связался со своим товарищем по интернету и признался в убийстве сестры. По словам молодого человека, он сбежал из Испании сразу после преступления. 

По данным "Московского комсомольца", главное следственное управление СКР по Москве приняло к производству дело об убийстве россиянки. 

Напомним, что убийство девочки произошло в тот момент, когда ее мать - психолог Ольга, занимающаяся нетрадиционными практиками - на несколько дней уехала из Каталонии. 

По данным СМИ, около года назад Ольга переехала в Испанию вместе с детьми. Всего у нее пятеро детей: двое от первого брака, трое - от второго. Ее бывший муж, отец убитой девочки, был против переезда экс-супруги, но потом смирился. 

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