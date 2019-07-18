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Лукашенко предложил Путину к декабрю подготовить стратегию по интеграции

15:29
  • четверг
  • 18 июля 2019

Лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Петербурге

Углубление интеграции в рамках Союзного государства, формирование единого культурного и гуманитарного пространства, вопросы туризма, образования и торговли. Эти и другие темы обсуждают в Санкт-Петербурге. Там проходит главный день Форума регионов России и Белоруссии, передает "ТВ Центр".

В пленарном заседании принимают участие Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они проводят двусторонние переговоры. Москва - ключевой экономический партнёр Минска. Доля российской продукции в товарообороте соседнего государства составляет около 50%. О важности двустороннего сотрудничества говорил Владимир Путин, выступая перед участниками форума.

В свою очередь Александр Лукашенко предложил к 20-летию Союзного договора подготовить стратегию по интеграции. "В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", - сказал Лукашенко.

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