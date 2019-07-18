Власти устранят барьер для участия бизнеса в госзакупках

Зачастую заказчик запрашивает избыточное количество документов

Участвовать в государственных закупках станет проще. Поправки к соответствующему законопроекту рассмотрели на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

Речь о закупках компаний с государственным участием. По действующему законодательству требования к оформлению заявки устанавливает заказчик. Список документов от претендента даже на один и тот же товар - у каждого различается. Поправки должны сделать госзакупки доступнее для малого и среднего бизнеса.

"Зачастую запрашивается избыточное количество документов. И предприниматели зачастую не успевают все эти справки подготовить, сертификаты, выписки. Это, безусловно, снижает количество участников. Ну, а если говорить прямо, это просто барьер для того, чтобы ограничивать конкуренцию. Предлагаемый проект должен эту проблему, как минимум, частично решить. Он четко определяет исчерпывающий перечень документов и данных, которые малые и средние компании должны предоставлять для участия в закупочных процедурах", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен